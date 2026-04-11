Il big match tra Juvecaserta e Virtus vietato ai residenti in provincia di Roma

Per il match tra Juvecaserta e Virtus Roma, in programma mercoledì 15 aprile al palasport “Santino e Romano Piccolo”, è stato stabilito il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Roma. La misura riguarda esclusivamente le persone che vivono nell’area amministrativa di Roma, mentre non sono interessati altri territori o residenti di altre zone. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalle autorità competenti.

Divieto di vendita di biglietti per i residenti nella provincia di Roma in vista del big match tra Juvecaserta e Virtus Roma in programma al palasport “Santino e Romano Piccolo” mercoledì 15 aprile.La Questura di Caserta, nella giornata di oggi (11 aprile), ha notificato al club bianconero il.🔗 Leggi su Casertanews.it Frosinone-Palermo, trasferta vietata ai residenti in Sicilia: rosanero senza tifo organizzato nel big matchEra nell’aria ma adesso è certo: i tifosi rosanero residenti nella regione Sicilia non potranno accedere allo stadio Stirpe in occasione del big... Juvecaserta attesa dal big match di Latina, Lardo: "Dobbiamo cercare di giocare la nostra pallacanestro"È certamente il big-match della giornata quello che mette di fronte la Benacquista Assicurazioni Latina, una delle capolista del campionato, e la...