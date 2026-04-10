Espansione dei data center in Sicilia l' europarlamentare messinese Antoci interroga la Commissione europea

Un aumento significativo dei data center e delle infrastrutture digitali in Sicilia ha portato un europarlamentare a rivolgere un'interrogazione alla Commissione europea. La questione riguarda i possibili impatti ambientali, sociali ed economici legati a questa espansione, che sta interessando la regione. La discussione pubblica si concentra sulle conseguenze di questa crescita nel settore digitale, senza ancora definire soluzioni o risposte ufficiali da parte delle autorità europee.

La crescente diffusione di grandi data center e infrastrutture digitali in Sicilia solleva interrogativi sempre più urgenti sul piano ambientale, sociale ed economico. Un fenomeno che, come evidenziato da recenti inchieste giornalistiche, rischia di trasformare l’isola in una piattaforma estrattiva al servizio dei flussi digitali globali. Per questo l’europarlamentare messinese del Movimento 5 Stelle Giuseppe Antoci ha presentato un’interrogazione alla Commissione europea chiedendo chiarimenti e interventi su un modello di sviluppo che potrebbe aggravare le fragilità strutturali del territorio siciliano. "La concentrazione di data center ad altissimo consumo energetico e idrico in una regione già segnata da emergenze infrastrutturali e scarsità di risorse rappresenta un rischio concreto" dichiara Antoci. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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