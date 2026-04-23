Papa Leone XIV cerca di liberarsi di un insetto | il video è virale

Un video che mostra il Papa Leone XIV mentre cerca di rimuovere un insetto durante un evento ufficiale sta diventando virale sui social media. L'episodio si è verificato durante una visita in Guinea Ecuatorial, quando il Papa ha interrotto un momento formale per cercare di eliminare un insetto che si era posato sui suoi abiti. Il video ha attirato l’attenzione degli utenti online e sta circolando anche su altre piattaforme digitali.

Sta facendo il giro dei social un video di Papa Leone XIV che cerca di liberarsi di un insetto. Durante su gira por Guinea Ecuatorial, el Papa León XIV sorprendió a los presentes al interrumpir un momento solemne para "neutralizar" a un mosquito que se posó sobre sus vestiduras.??????Un recordatorio de que, incluso para el Sumo Pontífice, la naturaleza no da tregua.. pic.twitter.comj0n0UJFHeT — Noticias24 (@noticias24net) April 22, 2026 L’episodio si è verificato in uno degli appuntamenti di questi giorni in Africa. Nel filmato si vede il Pontefice dare un piccolo colpo sulla fascia. Già nei primi giorni del suo terzo viaggio apostolico, nella tappa algerina, un altro video del Pontefice aveva fatto il giro del web.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa Leone XIV cerca di liberarsi di un insetto: il video è virale Notizie correlate Iran, Tajani - Papa Leone XIV e Miss pace nel mondo: "Basta missili, basta droni, basta bombe atomiche" - VIDEO AI VIRALEIl ministro degli Esteri Tajani è intervenuto su Sky Arabia rispondendo alla domanda sulla postura dell'Italia nel conflitto in Iran. Messa di Pasqua di Papa Leone XIV, piazza San Pietro gremita – Il video(Agenzia Vista) Roma, 06 aprile 2026 05-04-26 Messa di Pasqua di Papa Leone XIV, piazza San Pietro gremita A San Pietro oltre 50 mila fedeli per... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: In un minuto la terza giornata di Papa Leone XIV in Africa; Papa in Angola, Leone XIV a vescovi e sacerdoti: Non cercate privilegi; CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DELLA VISITA PASTORALE DI PAPA LEONE XIV; Papa Leone XIV in Guinea Equatoriale: un Paese unico nel panorama africano. Papa Leone XIV nel carcere di Bata: Nessuno è escluso dall'amore di DioPapa Leone XIV è giunto nel pomeriggio a Bata, città costiera della Guinea Equatoriale, dopo aver celebrato stamane la Messa a Mongomo. acistampa.com Papa in Angola, Leone XIV a vescovi e sacerdoti: Non cercate privilegiLeggi su Sky TG24 l'articolo Terzo giorno del Papa in Angola. Oggi il Pontefice a Saurimo, la capitale dei diamanti ... tg24.sky.it Dalla pioggia battente all'arcobaleno, come non vederci un segno Papa Leone XIV rivolge un chiaro invito alla speranza ai giovani della Guinea.: costruire il futuro con coraggio. Leggi l'articolo: https://sl.famigliacristiana.it/FC/dd28fc - facebook.com facebook #Papa #Leone XIV accolto a Bata nella fase finale del viaggio in #Africa x.com