Negli ultimi giorni, l’attenzione si concentra sul caso Minetti e sulla proposta di legge sul lavoro, che stanno dividendo le forze politiche. Nel frattempo, i dibattiti si concentrano anche sulle questioni economiche legate al documento di finanza pubblica, con i rappresentanti delle varie forze che esprimono opinioni diverse su come procedere. La discussione pubblica si svolge in un clima di tensione tra le diverse posizioni politiche.

La politica, a tenere banco il caso Minetti e la nuova legge sul lavoro. Mentre restano in primo piano le questioni economiche in vista del documento di finanza pubblica. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Dal decreto per il salario giusto al caso Minetti. La politica si divide

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