Docente accoltellata una nuova lettera | Un fendente a mezzo millimetro dall’aorta poi il sangue dei donatori mi ha riportata in vita

Una docente è stata accoltellata durante una lezione e ha riportato gravi ferite. La professoressa è stata colpita a circa mezzo millimetro dall’aorta, perdendo molto sangue. È stata salvata grazie a trasfusioni di sangue proveniente da donatori. Attualmente si trova ricoverata nel reparto di rianimazione di un ospedale di Bergamo. La docente ha scritto una lettera in cui descrive l’accaduto.

Dal letto dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, la professoressa Chiara Mocchi — docente di francese della scuola media Leonardo da Vinci di Trescore Balneario, accoltellata il 25 marzo da un alunno tredicenne — ha dettato "con voce flebile" una nuova lettera aperta indirizzata al proprio legale, l'avvocato Angelo Lino Murtas. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Prof accoltellata, la lettera dall'ospedale: "State vicini ai ragazzi come il 13enne che mi ha colpito, tornerò a insegnare"Nella lettera, dettata al suo legale dall'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, Chiara Mocchi ringrazia chi le è stato accanto in queste ore... Ylenia Musella uccisa a Napoli dal fratello: una lesione di un millimetro all’aorta le è stata fataleE’ stata una minuscola lesione all’aorta , di appena un millimetro, a causare la morte di Ylenia Musella , la 22enne, uccisa con una coltellata dal... Approfondimenti e contenuti su Docente accoltellata Temi più discussi: Bergamo, prof accoltellata da studente uscita da terapia intensiva: Tornerò a insegnare; Prof accoltellata a Bergamo: la repressione non è la risposta; Professoressa accoltellata nel Bergamasco: 'Tornerò a insegnare e a credere nei giovani'; Il caso del tredicenne che ha accoltellato l'insegnante e la crisi profonda del nostro sistema scolastico. Docente accoltellata, Valditara: Sta molto meglio, abbiamo avuto un bellissimo colloquio di quasi un’ora. Poi avverte: La scuola non può fare tutto, serve il ...Un colloquio di quasi un'ora con Chiara Mocchi, l'insegnante di 57 anni accoltellata da un alunno tredicenne nei corridoi della scuola media di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, ha precedut ... orizzontescuola.it La lettera aperta della docente aggredita dallo studente«Non avrei mai pensato che un giorno avrei dovuto raccontare un dolore così grande, né che avrei attraversato una prova così profonda. Eppure eccomi qui, ancora viva. E questo lo devo a molti di voi. lanuovasardegna.it Il mondo dei social si schiera a favore della docente di Trescore accoltellata da un giovane studente. Siamo certi che la scuola sia sempre esente da responsabilità - facebook.com facebook L’insegnante accoltellata da un 13enne nella #Bergamasca. Emergono i propositi choc del ragazzino che sui social scriveva “Non ho trovato il coraggio di uccidere mio padre”. “Non provo rancore, aiutiamolo”, scrive la docente in una lettera aperta dall’osped x.com