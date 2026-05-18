Legalità gli eventi Un corto su Chinnici Ospite Borsellino

Oggi prende il via la Settimana della Legalità, un appuntamento che segna il momento più significativo di un intero anno dedicato a incontri e iniziative. Tra gli eventi in programma, ci sarà la proiezione di un cortometraggio dedicato a un giudice assassinato, accompagnata dalla presenza di un ospite che ha conosciuto da vicino un altro magistrato ucciso. La settimana si svolge in diverse location e mira a sensibilizzare sulle tematiche legate alla legalità e alla lotta contro la criminalità.

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Al via oggi la Settimana della Legalità: si tratta del momento culminante di un anno di incontri, laboratori, percorsi scolastici ed eventi che hanno coinvolto bambini, ragazzi, docenti, associazioni e cittadini nei luoghi simbolici della città: dalla Fabbrica delle Candele al Complesso della Legalità, dal Teatro Diego Fabbri fino al Tribunale di Forlì. Tra gli appuntamenti centrali della settimana vi sarà la giornata inaugurale di oggi dedicata alla figura di Rocco Chinnici e ai valori della Repubblica. Questa mattina (ore 10,30), presso l’Istituto Professionale Ruffilli, viene inaugurata l’opera artistica permanente realizzata dagli studenti al termine del percorso educativo svolto durante l’anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Legalità, gli eventi. Un corto su Chinnici. Ospite Borsellino ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Torna la Settimana della legalità, tra gli ospiti Lucia Borsellino: "Ci porterà un messaggio di speranza"Con un serie di eventi, cortometraggi, spettacoli teatrali e performance musicali e opere, dal 18 al 23 maggio a Forlì torna la Settimana della... A Mestre un incontro sulla legalità con Fiammetta BorsellinoIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta... Torna la Settimana della legalità, tra gli ospiti Lucia Borsellino: Ci porterà un messaggio di speranzaCon un serie di eventi, cortometraggi, spettacoli teatrali e performance musicali e opere, dal 18 al 23 maggio a Forlì torna la Settimana della legalità. Un programma che conclude l'Anno della legalit ... forlitoday.it Il tempo della legalità 2026 a Rho: tanti eventi anche in ricordo di Falcone e BorsellinoTorna il Tempo della Legalità che prevede in città numerosi eventi, a cavallo del 23 maggio, anniversario della strage di Capaci in cui morirono nel 1992 i giudici Francesca Morvillo, Giovanni Falcone ... legnanonews.com