A Mestre un incontro sulla legalità con Fiammetta Borsellino

Mercoledì 18 marzo alle 18.30 si svolge a Mestre, nell’Hotel Leonardo Royal, un evento intitolato “Disarmare l’ignoranza: perché la formazione è il primo nemico della criminalità”. L’incontro, promosso da Enforma, vedrà la partecipazione di Fiammetta Borsellino e si concentrerà sul tema della legalità. La discussione si terrà nella sala congressi dell’hotel e mira a sensibilizzare sul ruolo della formazione contro la criminalità.

Mercoledì 18 marzo alle ore 18.30, presso la sala congressi dell'Hotel Leonardo Royal di Mestre, si terrà l'incontro "Disarmare l'ignoranza: perché la formazione è il primo nemico della criminalità", promosso da Enforma. L'evento è aperto alla cittadinanza. Ospite dell'iniziativa sarà Fiammetta Borsellino, figlia del magistrato Paolo Borsellino, assassinato nel 1992 nella strage di via D'Amelio insieme a cinque agenti della sua scorta.

Incontro sulla legalità nella sala consiliare di Spoltore in collaborazione con il premio BorsellinoLa sala consiliare del Comune di Spoltore ha accolto nella mattinata del 6 febbraio l'incontro sulla legalità in collaborazione con il premio...

