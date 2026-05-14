Torna la Settimana della legalità tra gli ospiti Lucia Borsellino | Ci porterà un messaggio di speranza

Da maggio 18 a 23, a Forlì si svolge la tradizionale Settimana della legalità con una serie di eventi che includono cortometraggi, spettacoli teatrali, performance musicali e mostre. Tra gli ospiti presenti ci sarà anche Lucia Borsellino, figlia del giudice ucciso e nota per il suo impegno nel promuovere la legalità. La manifestazione si svolge in diverse location della città e coinvolge varie associazioni e istituzioni locali.

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Con un serie di eventi, cortometraggi, spettacoli teatrali e performance musicali e opere, dal 18 al 23 maggio a Forlì torna la Settimana della legalità. Un programma che conclude l'Anno della legalità, percorso promosso dal Comune che ha coinvolto scuole, associazioni, istituzioni e cittadinanza. 🔗 Leggi su Forlitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: La ’scelta’ della legalità di Falcone e Borsellino e l’impegno dei liceali Realpolitik: Lucia Annunziata, Federico Rampini e Toni Capuozzo tra gli ospitiRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità... Temi più discussi: Dal 9 al 17 maggio torna la Settimana Nazionale della Celiachia; Settimana delle Culture 2026 - Notizie ed Eventi - Portale del Turismo; Viareggio torna capitale del ciclismo: una settimana di eventi per la cronometro del Giro d’Italia; Dal 9 al 17 maggio torna la Settimana della Celiachia 2026, Liguria al centro di un ampio programma di iniziative. #SardiontheRoad Torna il nostro appuntamento settimanale con la rubrica dedicata ai calciatori sardi impegnati sui campi di tutta Italia e non solo: la copertina di questa settimana va a Nicolò #Barella, fresco vincitore della Coppa Italia con l'Inter x.com L'Assemblea legislativa E-R contro le mafie, torna la 'Settimana della legalità'BOLOGNA, 12 MAR - Torna da domani, 13 marzo, la 'Settimana della legalità', l'appuntamento annuale promosso dall'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna per rafforzare la cultura del contrasto alle ... ansa.it Settimana della Francofonia, la Toscana celebra la lingua francese e la diversità culturaleFirenze, 16 marzo 2026 – Da ricorrenza diplomatica a festa diffusa. Nel segno del francese come lingua di pace e cooperazione: istituita nel 1988, la Giornata della Francofonia era nata per ... lanazione.it