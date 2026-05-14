Torna la Settimana della legalità tra gli ospiti Lucia Borsellino | Ci porterà un messaggio di speranza
Da maggio 18 a 23, a Forlì si svolge la tradizionale Settimana della legalità con una serie di eventi che includono cortometraggi, spettacoli teatrali, performance musicali e mostre. Tra gli ospiti presenti ci sarà anche Lucia Borsellino, figlia del giudice ucciso e nota per il suo impegno nel promuovere la legalità. La manifestazione si svolge in diverse location della città e coinvolge varie associazioni e istituzioni locali.
Con un serie di eventi, cortometraggi, spettacoli teatrali e performance musicali e opere, dal 18 al 23 maggio a Forlì torna la Settimana della legalità. Un programma che conclude l'Anno della legalità, percorso promosso dal Comune che ha coinvolto scuole, associazioni, istituzioni e cittadinanza. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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