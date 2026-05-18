Lee Cronin’s The Mummy arriva in streaming | date contenuti speciali e tutto quello che c’è da sapere

Dopo un mese dall’uscita nelle sale, il film horror prodotto da Warner Bros. diretto da Lee Cronin, intitolato The Mummy, è ora disponibile in streaming. La produzione ha riscosso attenzione tra gli appassionati del genere e propone contenuti speciali che accompagnano la visione. Le piattaforme digitali offrono la possibilità di accedere a vari extra e dettagli sulla realizzazione del film, che si inserisce nel filone delle produzioni horror di grande distribuzione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui