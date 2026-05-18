Lee Cronin’s The Mummy arriva in streaming | date contenuti speciali e tutto quello che c’è da sapere
Dopo un mese dall’uscita nelle sale, il film horror prodotto da Warner Bros. diretto da Lee Cronin, intitolato The Mummy, è ora disponibile in streaming. La produzione ha riscosso attenzione tra gli appassionati del genere e propone contenuti speciali che accompagnano la visione. Le piattaforme digitali offrono la possibilità di accedere a vari extra e dettagli sulla realizzazione del film, che si inserisce nel filone delle produzioni horror di grande distribuzione.
È passato un mese dall’uscita nelle sale di Lee Cronin’s The Mummy, e il film horror targato Warner Bros. si prepara ora a fare il suo ingresso sulle piattaforme digitali. A partire da questa notte, il lungometraggio sarà disponibile per il noleggio o l’acquisto su Amazon Prime Video, Apple TV e altre piattaforme partecipanti, mentre chi preferisce il formato fisico dovrà attendere il 14 luglio 2026, quando arriveranno le edizioni in 4K Ultra HD, Blu-ray e DVD. La storia ruota attorno alla famiglia Cannon, che vive una gioia improvvisa quando la figlia Katie ( Natalie Grace ), scomparsa otto anni prima all’interno di un antico sarcofago, fa ritorno a casa. 🔗 Leggi su Tutto.tv
Lee Cronins The Mummy | Get Tickets Now in GSC starting 16 April
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Il 'The Mummy' di Lee Cronin arriva su digitale la prossima settimana e su supporto fisico a luglio reddit
The Space Cinema. . Il regista horror Lee Cronin porta la nostra theevesapple all’interno del suo nuovo film La Mummia Vedi Lee Cronin - La Mummia adesso nel tuo The Space Cinema Acquista subito i tuoi biglietti qui https://tinyurl.com/7updc facebook
'Lee Cronin's The Mummy' Comes to Digital, But When Will 'The Mummy' 2026 Be Streaming Free on HBO Max?Good news, then, because the 2026 The Mummy movie—aka Lee Cronin’s The Mummy—is coming to digital platforms to buy and rent tomorrow. Written and directed by Lee Cronin (known for 2023’s Evil Dead ... decider.com
‘Lee Cronin’s The Mummy’ Arrives On Streaming This Week As Film Nears $90 Million At Box OfficeLee Cronin’s The Mummy, the latest horror movie from the Evil Dead Rise filmmaker, premieres on digital streaming this week as the film clears the $88 million mark at the worldwide box office. forbes.com