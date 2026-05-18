Lee Cronin’s The Mummy arriva in streaming | date contenuti speciali e tutto quello che c’è da sapere

Da tutto.tv 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo un mese dall’uscita nelle sale, il film horror prodotto da Warner Bros. diretto da Lee Cronin, intitolato The Mummy, è ora disponibile in streaming. La produzione ha riscosso attenzione tra gli appassionati del genere e propone contenuti speciali che accompagnano la visione. Le piattaforme digitali offrono la possibilità di accedere a vari extra e dettagli sulla realizzazione del film, che si inserisce nel filone delle produzioni horror di grande distribuzione.

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È passato un mese dall’uscita nelle sale di Lee Cronin’s The Mummy, e il film horror targato Warner Bros. si prepara ora a fare il suo ingresso sulle piattaforme digitali. A partire da questa notte, il lungometraggio sarà disponibile per il noleggio o l’acquisto su Amazon Prime Video, Apple TV e altre piattaforme partecipanti, mentre chi preferisce il formato fisico dovrà attendere il 14 luglio 2026, quando arriveranno le edizioni in 4K Ultra HD, Blu-ray e DVD. La storia ruota attorno alla famiglia Cannon, che vive una gioia improvvisa quando la figlia Katie ( Natalie Grace ), scomparsa otto anni prima all’interno di un antico sarcofago, fa ritorno a casa. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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