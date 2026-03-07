Ora legale quando scatta in Italia | date orari e tutto quello che c' è da sapere

In Italia, l’ora legale inizia quest’anno nella notte tra il 26 e il 27 marzo, quando alle 2 del mattino gli orologi saranno spostati un'ora avanti. Negli Stati Uniti e in Canada, il cambio avviene tra il 7 e l’8 marzo, sempre alle 2 del mattino, quando gli orologi passeranno alle 3. Questi spostamenti coinvolgono molte regioni di Nord America e Europa.

Il passaggio all'ora legale coinvolgerà gran parte degli Stati Uniti e del Canada: nella notte tra sabato 7 e domenica 8 marzo, alle 2 del mattino, gli orologi saranno spostati direttamente alle 3. Il risultato immediato? Un'ora di sonno in meno, ma giornate più lunghe e più luce naturale nel corso della sera. Negli Stati Uniti, l'ora legale è disciplinata dall'Uniform Time Act, che stabilisce il periodo di applicazione dal secondo fine settimana di marzo fino alla prima domenica di novembre. Non tutti gli Stati adottano questo sistema: Hawaii e la maggior parte dell'Arizona mantengono il fuso standard per tutto l'anno, scegliendo di non spostare le lancette. 🔗 Leggi su Iltempo.it

