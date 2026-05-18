Lecco sfida a Palazzo Bovara | 5 candidati per un solo sindaco

A Lecco si apre una corsa alle elezioni comunali con cinque candidati in gara per diventare il nuovo sindaco. Tra i temi principali ci sono le questioni di viabilità, in particolare la possibilità di riaprire il Ponte Vecchio, e i lavori previsti dai nuovi cantieri del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), che coinvolgono diverse zone della città. La sfida si svolge a Palazzo Bovara, sede del municipio, dove i candidati si confrontano su queste problematiche.

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? Domande chiave Chi riuscirà a sbloccare la viabilità del Ponte Vecchio?. Come influiranno i nuovi cantieri Pnrr sulla vita dei residenti?. Quale visione economica vincerà tra cultura e meccatronica nautica?. Chi intercetterà il voto degli elettori stanchi dei partiti storici?.? In Breve Oltre 36mila elettori su 46mila abitanti voteranno per i 42 seggi comunali.. Fumagalli, Losi e Colombo propongono sviluppo culturale, economico e formativo per Lecco.. Boscagli promette di risolvere le criticità del Ponte Vecchio entro 100 ore.. Gattinoni propone bonus affitto under 36 e nuovo PalaLecco da 1.500 posti.. Tra una settimana, oltre 36mila elettori su un totale di 46mila abitanti chiameranno le urne a Lecco per decidere il nuovo governo di Palazzo Bovara. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lecco, sfida a Palazzo Bovara: 5 candidati per un solo sindaco ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Forza Italia lancia la sfida per Lecco: chi sono i 32 candidati per Boscagli sindaco Confronto pubblico tra i 5 candidati sindaco insieme a Confartigianato LeccoIn vista delle elezioni amministrative che si terranno a Lecco il 24 e 25 maggio prossimi, e che vedono già schierati 5 candidati alla carica di...