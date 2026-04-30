Confronto pubblico tra i 5 candidati sindaco insieme a Confartigianato Lecco

A pochi giorni dalle elezioni comunali di maggio, cinque candidati sindaco si sono confrontati in un evento pubblico organizzato da Confartigianato Lecco. L'incontro ha visto la partecipazione dei candidati, che hanno presentato le proprie proposte e risposto alle domande dei presenti. L'evento si è svolto in un luogo pubblico e ha coinvolto cittadini, rappresentanti delle imprese e altri stakeholder locali.

In vista delle elezioni amministrative che si terranno a Lecco il 24 e 25 maggio prossimi, e che vedono già schierati 5 candidati alla carica di sindaco, Confartigianato imprese Lecco ha deciso di mettere in campo il proprio ruolo di attore sociale ed economico del territorio promuovendo un.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Confartigianato Imprese Arezzo e Cna organizzano un incontro pubblico con i candidati a SindacoArezzo, 13 aprile 2026 – Confartigianato Imprese Arezzo e CNA Arezzo organizzano un incontro pubblico con i candidati a Sindaco del Comune di Arezzo... Leggi anche: “Visioni a confronto. Incontro pubblico con i candidati a Sindaco di Arezzo”