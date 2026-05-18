Lecce trionfo in Emilia | Cheddira decide il 3-2 contro il Sassuolo

Nel match tra Lecce e Sassuolo, il risultato finale è stato di 3-2 a favore dei padroni di casa. Cheddira ha segnato un gol importante nel recupero, contribuendo alla vittoria del Lecce. Durante la partita, Cheddira ha avuto un ruolo dominante contro la difesa del Sassuolo, riuscendo a trovare spazi e occasioni per mettere a segno il gol decisivo. La partita si è conclusa con il Lecce in vantaggio, grazie anche alla rete nel recupero.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui