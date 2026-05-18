Lecce trionfo in Emilia | Cheddira decide il 3-2 contro il Sassuolo
Nel match tra Lecce e Sassuolo, il risultato finale è stato di 3-2 a favore dei padroni di casa. Cheddira ha segnato un gol importante nel recupero, contribuendo alla vittoria del Lecce. Durante la partita, Cheddira ha avuto un ruolo dominante contro la difesa del Sassuolo, riuscendo a trovare spazi e occasioni per mettere a segno il gol decisivo. La partita si è conclusa con il Lecce in vantaggio, grazie anche alla rete nel recupero.
? Domande chiave Come ha fatto Cheddira a dominare la difesa del Sassuolo?. Chi ha trasformato il recupero nel gol decisivo per il Lecce?. Perché la vittoria in Emilia cambia le sorti della classifica?. Come influirà questo risultato sulla sfida finale contro il Genoa?.? In Breve Cheddira segna al 14' e al 25', mentre Laurienté pareggia al 20'.. Pinamonti pareggia al 66' e Stulic decide la gara al 91'.. Lecce resta al quarto posto con un solo punto di vantaggio sulla Cremonese.. Il prossimo impegno decisivo per la salvezza sarà in casa contro il Genoa.. Stulic ha trasformato il recupero al Mapei Stadium in una vittoria fondamentale per il Lecce, battendo il Sassuolo per 3-2 dopo un incontro dominato da continui ribaltamenti di fronte ai tifosi neroverdi. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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