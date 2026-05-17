Lecce batte Reggio Emilia 3-2 al termine di una partita intensa, conclusa con un gol di Stulic al 96' minuto dopo una rete decisiva di Cheddira. La squadra ospite si era trovata sotto di due gol, ma ha reagito recuperando fino al pareggio prima del gol vittoria finale. La vittoria permette al Lecce di ottenere tre punti fondamentali per la zona salvezza. La partita è stata caratterizzata da continui ribaltamenti di risultato e un finale emozionante.

Viaggio all'inferno e ritorno. Giusto il tempo di guardare in faccia quello spettro per cui il destino ti è sfuggito dalle mani, non dipende più da te. E allora chissà cosa potrebbe succedere. Ci ha pensato il Lecce, quando al 95esimo era sul 2-2 a Reggio Emilia, mentre la Cremonese vinceva a Udine per 1-0. Era a -1 il Lecce, non sarebbe bastato vincere con il Genoa. Poi si è girato Stulic. Proprio lui, il più criticato. Una sponda di Gandelman e Stulic si è girato nel modo più naturale possibile. E pensare che il Sassuolo aveva sfiorato il terzo gol, quello che avrebbe ammazzato il Lecce. Girandola di emozioni a Reggio Emilia. Si gioca su due campi in contemporanea. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Lecce da infarto a Reggio Emilia, decide Stulic al 96' dopo un magico Cheddira: 3-2, ora tre punti per la salvezza

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