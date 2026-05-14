Lecce servono i gol | contro il Sassuolo si scalda l' ex Cheddira

Da gazzetta.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Lecce si prepara una partita importante contro il Sassuolo, con il centravanti ex squadra che domenica scenderà in campo contro i suoi vecchi compagni. Dopo aver lasciato la squadra a gennaio, ora è diventato un elemento stabile della formazione. La squadra leccese cerca di migliorare la propria produzione offensiva, in attesa di trovare i gol necessari per ottenere risultati positivi.

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Sarà lui l’uomo del destino? Toccherà al grande ex tirare la volata al Lecce per raggiungere a braccia alzate il traguardo della salvezza? Walid Cheddira è stato al Sassuolo fino a gennaio, prima di trasferirsi in prestito (via Napoli) nel club salentino che adesso si aggrappa a lui per tentare l’impresa della quarta permanenza in Serie A consecutiva. In neroverde, in questa stagione, l’attaccante marocchino ha giocato 16 partite (una da titolare) segnando una rete (all’Inter a settembre) ma era chiuso dai vari Berardi, Laurienté e Pinamonti e così è andato alla corte di Eusebio Di Francesco, con cui ha disputato la migliore annata della sua carriera in Serie A a Frosinone (7 gol nel 2023-2024). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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