Chi è Jacopo Veneziani il giovane storico dell’arte e divulgatore

Da metropolitanmagazine.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jacopo Veneziani è un giovane storico dell’arte e divulgatore che ha iniziato a condividere contenuti su Twitter, ora X, utilizzando l’hashtag #divulgo. Nel corso del tempo, ha costruito una presenza online dedicata alla diffusione di informazioni e curiosità legate all’arte. La sua attività si concentra principalmente sulla pubblicazione di post informativi rivolti a un pubblico vasto e interessato alla cultura.

Jacopo Veneziani ha iniziato la sua carriera da divulgatore su Twitter – oggi X – dove ha postato contenuti interessantissimi con l’hashtag #divulgo. Jacopo ha vissuto otto anni a  Parigi, dove ha ottenuto un  dottorato in storia dell’arte  all’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. È autore di diverse  pubblicazioni: nel 2020 per Rizzoli è uscito  #Divulgo. Le storie della storia dell’arte, mentre l’anno successivo per la medesima casa editrice ha pubblicato  Simmetrie. Osservare l’arte di ieri con lo sguardo di oggi. Nel 2023 è stata la volta de  La Grande Parigi. 1900-1920. Il periodo d’oro dell’arte moderna  per Feltrinelli. La sua attività di  divulgatore in rete  ha preso il via aprendo un profilo su Twitter ed usando l’hashtag  #divulgo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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