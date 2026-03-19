Jacopo Veneziani è un giovane storico dell’arte e divulgatore che ha iniziato a condividere contenuti su Twitter, ora X, utilizzando l’hashtag #divulgo. Nel corso del tempo, ha costruito una presenza online dedicata alla diffusione di informazioni e curiosità legate all’arte. La sua attività si concentra principalmente sulla pubblicazione di post informativi rivolti a un pubblico vasto e interessato alla cultura.

Jacopo Veneziani ha iniziato la sua carriera da divulgatore su Twitter – oggi X – dove ha postato contenuti interessantissimi con l’hashtag #divulgo. Jacopo ha vissuto otto anni a Parigi, dove ha ottenuto un dottorato in storia dell’arte all’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. È autore di diverse pubblicazioni: nel 2020 per Rizzoli è uscito #Divulgo. Le storie della storia dell’arte, mentre l’anno successivo per la medesima casa editrice ha pubblicato Simmetrie. Osservare l’arte di ieri con lo sguardo di oggi. Nel 2023 è stata la volta de La Grande Parigi. 1900-1920. Il periodo d’oro dell’arte moderna per Feltrinelli. La sua attività di divulgatore in rete ha preso il via aprendo un profilo su Twitter ed usando l’hashtag #divulgo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Jacopo Veneziani, il giovane storico dell’arte e divulgatore

Articoli correlati

Il giovane 'divulgatore' ternano Raffaele Giuliani protagonista della nuova puntata di 'Pulp Podcast' sul VenezuelaNuova importante vetrina per il giovane creator e divulgatore ternano - con migliaia di seguaci sui social - Raffale Giuliani, ospite di Fedez e...

Jacopo, un arcobaleno in campo. La partita per il giovane morto in un incidente: “Ti porteremo per sempre con noi”Pisa, 26 gennaio 2026 – Tra i ragazzi e i professori c’è voglia di sfidarsi anche sotto la pioggia battente: correre, tirare in porta e esultare nel...

Una raccolta di contenuti su Jacopo Veneziani

Temi più discussi: I papà nell'arte e l'anonimato di Banksy, l'intervento di Jacopo Veneziani; Jacopo Veneziani svela le illusioni nell’arte: conferenza spettacolo Questa non è una pipa; Dalla Rai al teatro: Jacopo Veneziani porta l’illusione dell’arte alla Leopolda; Teatro Fonderia. Arte fra illusioni e apparenza.

L’arte è un’illusione: Jacopo Veneziani chiude la rassegna Altri percorsiDopo il successo sul piccolo schermo e sui social, lo storico dell’arte Jacopo Veneziani approda sul palco del Teatro Fonderia Leopolda. L'appuntamento è per venerdì 13 marzo alle 21:15 con la ... corrieredimaremma.it

Jacopo Veneziani svela le illusioni nell’arte: conferenza spettacolo Questa non è una pipaVenerdì 13 marzo, al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica, in provincia di Grosseto, lo spettacolo Questa non è una pipa ... grossetonotizie.com

Pittore, architetto, abilissimo cortigiano e primo grande narratore della storia dell’arte italiana. Ad Arezzo, in compagnia di Jacopo Veneziani entriamo nella casa di Giorgio Vasari. Da lunedì 23 marzo, dal lunedì al venerdì alle 20.20 su #Rai3, torna Vita da Arti - facebook.com facebook

#inaltreparole I papà nell'arte e l'anonimato di Banksy, l'intervento di Jacopo Veneziani x.com