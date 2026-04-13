Un giovane storico dell'arte sta cercando di affermarsi come futuro volto della divulgazione televisiva. Con il programma “Vita da artista” trasmesso su Rai3, sta sperimentando un approccio personale per comunicare la cultura e sviluppare uno stile distintivo. L’obiettivo è creare un modo diverso di presentare argomenti legati all’arte, coinvolgendo il pubblico in modo diretto e accessibile.

In questo la chiave è senz'altro interessante, se si considera che la divulgazione dell'arte fine a sé stessa non ha mai davvero fatto breccia nel cuore degli spettatori. Occorreva un espediente nuovo, un'idea e una cornice nella quale unire tutto, ed è per questo che l'intuizione di Jacopo Veneziani e dei suoi autori di partire dai luoghi per raccontare gli artisti risulta originale ed efficace. Soprattutto perché Veneziani sta cercando di mettere a un punto un linguaggio più vicino a quello di social come Instagram e TikTok che all'approccio accademico e serioso di certi vecchi contenuti culturali televisivi. Il...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Jacopo Veneziani si candida come il divulgatore tv di domani. E ha tutte le carte per riuscirci

Chi è Jacopo Veneziani, il giovane storico dell’arte e divulgatoreJacopo Veneziani ha iniziato la sua carriera da divulgatore su Twitter – oggi X – dove ha postato contenuti interessantissimi con l’hashtag #divulgo.

Jacopo Veneziani: “Dicono che parlo d’arte in tv come se stessi sui social, ma non ho nemmeno TikTok”Intervista a Jacopo Veneziani, il volto di Vita d'artista, programma in cui racconta d'arte su Rai3 nella fascia dell'access prime time.