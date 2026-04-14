Negli ultimi anni, il settore dell’energia ha assistito a una svolta significativa, con un incremento dell’autoproduzione domestica e aziendale di energia elettrica. Sempre più persone e imprese installano pannelli solari per ridurre i costi delle bollette e diventare meno dipendenti dai fornitori tradizionali. Questa tendenza sta modificando il modo in cui si gestisce l’energia, passando da un semplice consumo a una produzione autonoma di risorse energetiche.

La gestione dell’energia sta vivendo una trasformazione strutturale che coinvolge sia i nuclei familiari che il tessuto produttivo, spostando l’asse dal semplice consumo alla capacità di produrre e gestire autonomamente le proprie risorse elettriche. Attraverso soluzioni tecnologiche avanzate, l’obiettivo è raggiungere una resilienza concreta di fronte alle fluttuazioni dei prezzi di mercato, puntando a un modello in cui l’elettricità viene generata, accumulata e utilizzata in modo intelligente. Il fulcro di questa evoluzione è rappresentato dall’approccio di SENEC, realtà nata nel 2009 a Lipsia e oggi integrata nel Gruppo EnBW, uno dei principali attori del settore energetico in Europa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Energia smart: come l’autoproduzione abbatte i costi in bolletta

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