Da Ryanair a Volotea le low cost tagliano i voli

Le compagnie aeree low cost, tra cui Ryanair, Transavia e Volotea, stanno riducendo il numero di voli operati. Questa decisione deriva dall’aumento dei costi del carburante per aerei, conseguente ai recenti aumenti dei prezzi causati dalla guerra in Iran e in Medio Oriente. La riduzione delle rotte si registra in particolare presso gli aeroporti di Fiumicino, con le compagnie che modificano le proprie programmazioni di volo.

Fiumicino, 28 aprile 2026 – Ryanair, Transavia, Volotea e altre compagnie aeree low cost stanno subendo le conseguenze dell’aumento dei prezzi del carburante per aerei, dovuti alla guerra in Iran e in Medio Oriente, e reagiscono riducendo i voli. La chiusura dello Stretto di Hormuz ha sottratto un’enorme quantità di petrolio al mercato, facendo schizzare alle stelle il prezzo del carburante per aerei e alimentando i timori di carenze che potrebbero costringere le compagnie aeree a cancellare i voli. Ma le compagnie non stanno aspettando che si verifichi una carenza di rifornimenti per reagire. “Avviso di viaggio: le compagnie aeree stanno cancellando migliaia di voli proprio ora”, ha dichiarato Karen Schaler, conduttrice di Travel Therapy Tv, in un reel su Instagram lo scorso fine settimana.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Da Ryanair a Volotea, caro carburante spaventa: compagnie low cost tagliano voli; Aerei, rincari su prezzi dei biglietti per servizi extra. Fino a 85 euro per cambiare posto; Caro voli e bagagli a pagamento: perché i prezzi dei biglietti aerei stanno aumentando; Bagagli, scelta del posto, cambio del volo: così le compagnie aeree ritoccano i costi per far fronte al caro carburante.

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