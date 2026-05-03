Gp di Miami di F1 Antonelli vince la gara | Lavoro strepitoso della Mercedes Ora testa al Canada

Nel Gran Premio di Miami di Formula 1, Andrea Kimi Antonelli ha conquistato la vittoria, mantenendo la posizione di testa nel campionato mondiale. La gara si è svolta il 3 maggio 2026, con la Mercedes che ha dimostrato un livello elevato di prestazioni. La vittoria di Antonelli rappresenta un risultato importante nel mondiale, con l’attenzione ora rivolta alla prossima tappa in Canada.

Miami, 3 maggio 2026 – Andrea Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Miami e resta leader del Mondiale di Formula 1. Oggi, domenica 3 maggio, il pilota italiano della Mercedes, partito dalla pole position, ha chiuso la gara al primo posto davanti alle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Antonelli resta così primo nella classifica Piloti dopo quattro gare. Ecco ordine d’arrivo del Gp di Miami e le classifiche del Mondiale piloti e costruttori. Miami, ordine d’arrivo. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes). Lando Norris (McLaren) +3 ”264. Oscar Piastri (McLaren) + 27”092. George Russell (Mercedes) + 43”051. Max Verstappen (Red Bull) + 43”949. Charles Leclerc (Ferrari) + 44”245.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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