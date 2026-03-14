Presidio dei rider a Bergamo | Vogliamo più tutele - Foto e video

A Bergamo, un gruppo di rider ha organizzato un presidio per chiedere maggiori tutele e diritti nel loro lavoro. Lavorano in bicicletta tra le 10 e le 16 ore ogni giorno, effettuando da cinque a quattordici consegne quotidianamente e continuano a lavorare anche durante il maltempo. La protesta si è svolta in strada, coinvolgendo chi si impegna quotidianamente senza garanzie contrattuali.

IL PRESIDIO. Sono in strada in bicicletta tra le 10 e le 16 ore al giorno 7 giorni su 7, fanno tra le 5 e le 14 consegne al giorno e lavorano anche col maltempo, senza diritti e tutele. Nel pomeriggio una manifestazione dei rider a Bergamo per chiedere una maggiore tutela. Sono in strada in bicicletta tra le 10 e le 16 ore al giorno 7 giorni su 7, fanno tra le 5 e le 14 consegne al giorno e lavorano anche col maltempo, senza diritti e tutele. Sono le condizioni lavorative dei rider che sabato 14 marzo, nel pomeriggio, si sono ritrovati in piazza Pontida a Begamo in una ventina nell’ambito della giornata di mobilitazione nazionale promossa dalla Cgil per superare il sistema dello sfruttamento nel food delivery per dire basta alla precarietà e rivendicare un lavoro dignitoso. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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