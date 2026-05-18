Le scuole di management cercano una risposta alla crisi del leader onnipotente

Da linkiesta.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi anni, le scuole di management si sono trovate a dover affrontare una sfida crescente: riconsiderare il ruolo del leader tradizionale. Per lungo tempo, l’obiettivo principale delle business school è stato quello di preparare manager in grado di prendere decisioni rapide, competere sul mercato e produrre risultati economici. Ora, questa visione sembra essere messa in discussione, spingendo le istituzioni a cercare nuovi approcci per formare figure di leadership più adattabili alle mutate esigenze del mondo aziendale.

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Per molto tempo le business school hanno avuto una missione apparentemente chiara: formare manager capaci di decidere, competere, innovare, generare valore economico. Il lessico era quello della performance: bilanci, strategia, finanza, marketing, operations, tecnologia. Oggi, però, qualcosa di diverso si muove. Sempre più sovente le scuole di management – anche le più autorevoli – stanno introducendo corsi che affrontano temi un tempo considerati eccentrici per l’educazione manageriale: spiritualità, interiorità, consapevolezza, fragilità, coinvolgimento di senso, relazione con gli altri, responsabilità morale. Il caso del Politecnico di Milano, con il programma executive SPEM – Spiritualità e Management, si inserisce in questo filone internazionale ed è quello che ha scatenato la mia curiosità e il mio interesse. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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