Dall' agricoltura biologica e sostenibile una risposta alla crisi industriale del territorio

A Brindisi, si lavora da tempo per affrontare la crisi del settore industriale, in particolare quelli legati all’energia e al petrolchimico ormai in declino. Nel frattempo, si promuove l’agricoltura biologica e sostenibile come possibile alternativa per il territorio. La proposta mira a sviluppare un modello agricolo diverso, più rispettoso dell’ambiente e in grado di sostenere l’economia locale.

L'analisi di Carmine Dipietrangelo: "Ci sono due grandi opportunità. La prima è la qualità delle produzioni, la seconda è l'integrazione tra questo settore e il turismo. Non stiamo parlando solo di un settore produttivo, ma anche di paesaggio, storia e identità" Da anni a Brindisi si combatte giustamente con una crisi del vecchio apparato industriale ormai in crisi irreversibile come quello energetico e petrolchimico. L'emergenza è così forte e dura che si rischia di non vedere però con maggiore consapevolezza e responsabilità quello che il territorio è, pur nella crisi industriale che lo condiziona. Da tempo insisto sulle potenzialità agricole che il territorio offre anche come contributo a ripensare il suo sviluppo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

