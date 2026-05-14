L’Agenzia internazionale dell’energia ha comunicato che le scorte mondiali di petrolio stanno diminuendo rapidamente, raggiungendo livelli mai visti prima. Secondo il rapporto diffuso, il ritmo di esaurimento è il più veloce mai registrato, con conseguenze che potrebbero influenzare il mercato energetico globale. La diminuzione riguarda le riserve in diversi paesi, segnando un cambiamento significativo rispetto alle tendenze precedenti.

Le scorte globali di petrolio si stanno esaurendo a un ritmo record. E’ netta la posizione dell’ Agenzia internazionale per l’energia (Aie) quando – nel nuovo rapporto sul mercato petrolifero – parla degli impatti dovuti alla crisi in Medio Oriente, al conflitto con l’Iran e al blocco dello Stretto di Hormuz. Mercato del petrolio in deficit per tutto l’anno. Impatti che si sono subito fatti sentire sul mercato, e che tuttora soffre come mai prima d’ora. Un mercato petrolifero però – avverte l’Aie mettendo in guardia sui prezzi per l’estate – che sarà in deficit per tutto l’anno, anche se e quando si arriverà alla fine della guerra. Un bollino sulla domanda mondiale di petrolio lo mette poi l’Opec.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Aie: “Le scorte globali di petrolio si stanno esaurendo a un ritmo record”

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Ropa po Ormuz, AI, które zjada cash i rekordy na Wall Street 11.05.2026

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