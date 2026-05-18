Le rubarono gioielli per 9 milioni | Kim Kardashian chiede un euro simbolico di risarcimento
A quasi dieci anni dalla rapina durante la Fashion Week di Parigi, la celebre influencer ha presentato una richiesta di risarcimento simbolico di un euro. In quella occasione, sono stati sottratti gioielli per un valore di circa 9 milioni di euro. La vicenda ha avuto un seguito giudiziario in Francia, con Kim Kardashian coinvolta in un procedimento legale relativo all’accaduto. La richiesta di risarcimento simbolico è stata depositata in tribunale.
A quasi dieci anni dalla violenta rapina subita durante la Fashion Week di Parigi, Kim Kardashian è tornata al centro dell’attenzione giudiziaria francese. La star americana ha infatti chiesto un euro simbolico di risarcimento ai componenti del commando che nel 2016 la sequestrò nella sua stanza d’albergo, legandola e imbavagliandola per rubarle gioielli dal valore di circa 9 milioni di euro. La richiesta simbolica. Nel corso di un’udienza dedicata agli interessi civili, l’avvocata della fondatrice di Skims, Léonor Hennerick, ha chiesto un euro di danni per ciascuno dei quattro membri del gruppo ritenuto responsabile dell’assalto. Tra loro c’è anche Aomar Aït Khedache, considerato il capo della banda e oggi ultrasettantenne. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Sullo stesso argomento
Donna cade da una barella in ospedale e muore: la famiglia chiede un risarcimento di oltre 1,3 milioni di euroAll'azienda sanitaria provinciale di Agrigento è stato chiesto un risarcimento di oltre 1,3 milioni di euro: a maggio 2020 una donna era morta dopo...
Bambino col cuore bruciato, la famiglia di Domenico chiede al Monaldi un risarcimento di 3 milioni di euroNon si placa la polemica tra la famiglia del piccolo Domenico, morto dopo un trapianto di cuore, e i vertici dell’ospedale Monaldi di Napoli.