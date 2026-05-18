Le rubarono gioielli per 9 milioni | Kim Kardashian chiede un euro simbolico di risarcimento

A quasi dieci anni dalla rapina durante la Fashion Week di Parigi, la celebre influencer ha presentato una richiesta di risarcimento simbolico di un euro. In quella occasione, sono stati sottratti gioielli per un valore di circa 9 milioni di euro. La vicenda ha avuto un seguito giudiziario in Francia, con Kim Kardashian coinvolta in un procedimento legale relativo all’accaduto. La richiesta di risarcimento simbolico è stata depositata in tribunale.

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