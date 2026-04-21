Anac corruzione più insidiosa | ‘Punta a riscrivere le regole’

L'Autorità anticorruzione ha dichiarato che la corruzione rappresenta una minaccia più insidiosa e punta a modificare le norme di regolamentazione. Ha inoltre sottolineato l'importanza che l'Unione Europea mantenga una linea coerente e decisa nel contrasto a pratiche illecite. La questione è stata al centro di un intervento ufficiale, in cui si è evidenziata la necessità di linee guida chiare e condivise.

“Ieri come oggi, lacorruzionecontinua adistruggere risorse,vanificare gli sforzi,minacciare la sicurezzae, in alcuni casi, provocare laperdita di vite umane. Allo stesso tempo, erode lentamente le basi stesse della convivenza civile“. Con queste parole,Giuseppe Busia, presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione(Anac), ha dato avvio alla suarelazione annualeal Parlamento, presentata oggi alla Camera dei Deputati alla presenza del Presidente della Repubblica,Sergio Mattarella. Busia ha evidenziato come la corruzione sia un fenomeno che nel tempo si è fatto semprepiù subdolo e difficile da identificare, insinuandosi in ogni ambito dellavita pubblica.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Anac, corruzione più insidiosa: ‘Punta a riscrivere le regole’ ANTICORRUZIONE (5 news): sentenze, risoluzioni e casi pratici con Simone Chiarelli (4/1/2026) Notizie correlate MacBook Neo, il Mac più bello e accessibile di sempre? Apple prova a riscrivere le regole dei laptopApple presenta MacBook Neo: design in alluminio colorato, chip A18 Pro, display Liquid Retina da 13 pollici e prezzo di partenza di 699 euro. Legge elettorale, Piano b delle destre se perdono il referendum: riscrivere le regole per blindarsiLa paura di prendere una batosta al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo ha spinto le destre a blindare prima la legge elettorale Anticipando... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Pullman prende fuoco a Gibellina, nessun ferito; Como, multa al turista in tenda. Rapinese lo sbeffeggia sui social: Per lui niente carro attrezzi. Corruzione, Anac: Diventata più insidiosa. Senza abuso d'ufficio servivano più garanzieLeggi su Sky TG24 l'articolo Corruzione, Anac: 'Diventata più insidiosa. Senza abuso d'ufficio servivano più garanzie' ... tg24.sky.it Alla Camera la relazione dell'Anac: 'La corruzione è diventata più insidiosa e sfuggente'Il fenomeno della corruzione si è fatto più insidioso e sfuggente, per insinuarsi in ogni interstizio della vita pubblica. E' quanto emerge dalla Relazione annuale al Parlamento sull'attività svolta ... ansa.it L'Asl Bari aderisce alla sperimentazione nazionale dell'Anac volta a combattere le corruzione, soprattutto nel conferimento di incarichi pubblici facebook ASL Bari aderisce alla sperimentazione ANAC per l’adozione di modelli standard sulle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi pubblici. Fase di 12 mesi su base volontaria. x.com