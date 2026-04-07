Ex Mercati generali meno parcheggi e più alberi | come cambia il piano dopo le proposte dei residenti

Da romatoday.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il progetto di riqualificazione dell’area ex Mercati Generali prevede alcune modifiche rispetto alla versione iniziale, tra cui la riduzione dei parcheggi interrati e un aumento delle aree verdi. Sono stati inseriti anche un centro polifunzionale “verticale” e una riqualificazione degli spazi pubblici. Le proposte sono state avanzate dai residenti e ora il piano si sta adeguando alle nuove indicazioni, con modifiche che riguardano principalmente la gestione dei parcheggi e il potenziamento delle zone verdi.

Il Comune di Roma lavora per integrare le proposte arrivate dai cittadini al progetto di riqualificazione. Ma le realtà che vogliono la revoca della concessione lavorano a nuove iniziative La parziale delocalizzazione dei parcheggi interrati, la valorizzazione delle aree verdi e un centro polifunzionale “verticale”. Sono le proposte emerse dai tavoli di confronto pubblico con i cittadini sul progetto di riqualificazione degli ex Mercati generali. Dopo gli incontri, che si sono svolti nelle giornate del 30 gennaio, del 6 e del 13 febbraio, la giunta capitolina ha approvato una memoria, firmata dagli assessori Ornella Segnalini (Lavori pubblici) e Maurizio Veloccia (Urbanistica) per valutare la fattibilità tecnico-economica delle proposte, modificando di conseguenza anche il progetto definitivo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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