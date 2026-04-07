Ex Mercati generali meno parcheggi e più alberi | come cambia il piano dopo le proposte dei residenti

Il progetto di riqualificazione dell’area ex Mercati Generali prevede alcune modifiche rispetto alla versione iniziale, tra cui la riduzione dei parcheggi interrati e un aumento delle aree verdi. Sono stati inseriti anche un centro polifunzionale “verticale” e una riqualificazione degli spazi pubblici. Le proposte sono state avanzate dai residenti e ora il piano si sta adeguando alle nuove indicazioni, con modifiche che riguardano principalmente la gestione dei parcheggi e il potenziamento delle zone verdi.

Il Comune di Roma lavora per integrare le proposte arrivate dai cittadini al progetto di riqualificazione. Ma le realtà che vogliono la revoca della concessione lavorano a nuove iniziative La parziale delocalizzazione dei parcheggi interrati, la valorizzazione delle aree verdi e un centro polifunzionale “verticale”. Sono le proposte emerse dai tavoli di confronto pubblico con i cittadini sul progetto di riqualificazione degli ex Mercati generali. Dopo gli incontri, che si sono svolti nelle giornate del 30 gennaio, del 6 e del 13 febbraio, la giunta capitolina ha approvato una memoria, firmata dagli assessori Ornella Segnalini (Lavori pubblici) e Maurizio Veloccia (Urbanistica) per valutare la fattibilità tecnico-economica delle proposte, modificando di conseguenza anche il progetto definitivo. 🔗 Leggi su Romatoday.it Studentato di lusso (con stanze da mille euro al mese) agli ex mercati generali di Roma, il no dei residenti: “Il Comune revochi la convenzione”Il Comune di Roma ha infatti firmato, a novembre del 2025, una nuova convenzione insieme ad una cordata di aziende, guidata dalla Lamaro Appalti del... Roma: comitato ex Mercati generali, ruspa in azione, rimossi alberi, Comune chiariscaNell’area degli ex Mercati generali, attualmente soggetta a un ampio piano di riqualificazione, “questa mattina è entrata in azione una ruspa” che... Ex Mercati generali, in strada per contestare la rigenerazione: È solo una speculazioneBandiere palestinesi alternate a quelle della pace. E tanti cartelli con cui ribadire il proprio no alla creazione dello studentato di lusso. Alla Garbatella, a partire dal primo pomeriggio di ... romatoday.it Piccoli segnali di ripresa nel mercato dei fine wine: +2,1% le stime dell’indice Liv-ex per la fine del 2026Dopo tre anni di crisi, una boccato d'ossigeno per il mercato secondario. A giocare a favore sono soprattutto il calo generale dei prezzi e la riduzione dei tassi di interesse globali ... msn.com