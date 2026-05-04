Disabilità e discriminazioni in Europa | la media continentale tocca il 9,4% l’Italia risponde con un confortante 3,1%

In Europa, circa il 9,4% della popolazione riferisce di aver subito discriminazioni legate alla disabilità. In Italia, questa percentuale si ferma al 3,1%, un dato più basso rispetto alla media continentale. La sensazione di esclusione o di trattamento ingiusto si manifesta durante le attività quotidiane, colpendo in modo particolare chi affronta problemi di salute invalidanti. Questo tema coinvolge diverse realtà europee e italiane, evidenziando le differenze nelle percezioni e nelle esperienze.

Sentirsi esclusi o trattati in maniera ingiusta mentre si sbrigano le normali pratiche quotidiane. Una sensazione dolorosa, che in Europa colpisce in modo sproporzionato chi convive con problemi di salute invalidanti. Dietro queste interazioni negate si nascondono storie di ordinaria fatica, in cui il cittadino fragile si scontra con ostacoli sociali e architettonici invisibili a chi non ha gli stessi disagi. I recenti numeri diffusi da Eurostat, l’istituto statistico dell’Unione Europea, gettano luce su questa complessa realtà, misurando in modo puntuale il peso dell’esclusione. L’indagine ci invita a una profonda riflessione proprio in occasione del mese europeo della diversità.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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