Stop alle terapie per convertire le persone lgbt | la proposta sbarca alla Commissione Ue Ecco dove manca ancora il divieto compresa l’Italia

Una proposta volta a vietare le pratiche di conversione delle persone LGBT+ ha raggiunto la Commissione Europea, con oltre un milione di cittadini europei che hanno sottoscritto la richiesta. La proposta mira a proibire definitivamente queste terapie all’interno dell’Unione, anche se in alcuni paesi, tra cui l’Italia, il divieto ancora non è stato approvato. La questione riguarda le normative ancora in fase di definizione e le differenze tra i vari Stati membri.

Oltre un milione di cittadini europei hanno messo nero su bianco la richiesta di mettere al bando, una volta per tutte, le pratiche di conversione per le persone lgbtqia+ all’interno dell’Unione europea. Grazie al superamento della soglia di firme prevista dall’ iniziativa dei cittadini europei (lo strumento di democrazia partecipativa che permette ad almeno un milione di cittadini dell’Ue, di almeno 7 Stati membri, di chiedere alla Commissione europea di proporre nuove leggi), il tema è arrivato nell’agenda di marzo del Parlamento europeo, obbligando così le istituzioni dell’Ue a dibattere sul tema e a prendere una posizione ufficiale. Cosa sono le terapie di conversione e perché l’Onu parla di tortura. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Case green, l’Ue bacchetta l’Italia: "Manca ancora il piano nazionale"di Antonio Troise Si apre un nuovo fronte con Bruxelles, questa volta sulla direttiva "case green", le nuove regole varate dall’Ue per rendere più... Ue-Mercosur, Assopannelli: “Su nuova proposta Commissione Ue chiediamo certezze e iter veloce”(Adnkronos) – Il dibattito sulla normativa Cbam (Carbon border adjustment mechanism) continua a essere acceso, con la Commissione Ue che annuncia la... Aggiornamenti e notizie su Stop alle terapie per convertire le... Discussioni sull' argomento Cancro al seno, la genomica anticipa la risposta alle terapie; Alzheimer, Aifa frena sui nuovi anticorpi: no alla rimborsabilità di lecanemab e donanemab; IPP, da oggi entra in vigore la Nota AIFA N01: stop alle vecchie Note 1 e 48; Obesità: per molti pazienti sospendere gli analoghi di Glp-1 non significa arrendersi. Cuore. In Europa è allarme per scarsa aderenza alle terapieUno studio svolto nei Paesi Bassi e pubblicato on-line l’11 marzo su European Heart Journal dimostra che la maggior parte dei pazienti europei con insufficienza cardiaca assume la terapia in dosi ... quotidianosanita.it L’EUROPA “RIPORTA” L’ABUSO D’UFFICIO: stop alla cancellazione voluta dal governo. Scontro politico, opposizioni all'attacco - facebook.com facebook Reale Mutua Basket Torino, stop al Pala Gianni Asti: Scafati passa 74-82 x.com