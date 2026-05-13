Le pagelle Moretti il migliore Sarto resiste

Nella partita, la valutazione più alta tra i giocatori va a Moretti, considerato il migliore in campo, mentre Sarto si distingue per aver resistito nel corso dell'incontro. Della Rosa, entrato per 28 minuti, ha segnato un canestro da due punti, tentato tre tiri da tre e realizzato un tiro libero su quattro. Ha anche catturato un rimbalzo, recuperato due palloni, perso due volte il possesso e fornito due assist.

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Della Rosa 6 (in 28’ 11 da due, 13 da tre, 34 ai liberi, un rimbalzo, 2 recuperate, 2 perse, 2 assist). Meno prolifico in fase realizzativa, ma sempre efficace. Difensivamente lotta e spinge Francis a commettere il quinto fallo in attacco. Mastellari 5,5 (in 24’ 24 da due, 15 da tre, 13 ai liberi, un rimbalzo, 2 perse, 3 assist). Prestazione sottotono con gli errori, il secondo volontario, ai liberi finali che pesano. Eppure l’impegno a livello difensivo c’è stato. Sarto 6,5 (in 23’ 11 da due, 37 da tre, 2 rimbalzi, una recuperata, un assist). Pronti via mette a segno due triple, peccato venga limitato dai falli. Anumba 6 (in 25’ 34 da due, 12 ai liberi, 4 rimbalzi, 2 recuperate, 3 persa, 2 assist).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Moretti il migliore, Sarto resiste ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Le pagelle: bene anumba, sorokas forza troppo. Sarto show, Mastellari a vuotoSarto 7,5 (in 32’ 4/4 da due, 5/6 da tre, 2/3 ai liberi, 7 rimbalzi, una persa, una recuperata). Frosinone-Palermo 1-1, le pagelle: Ranocchia il migliore, Palumbo non brillaIl Palermo di Pippo Inzaghi fa 1-1 allo Stirpe: il pari arriva all'89' grazie a un piattone mancino preciso di Ranocchia. Temi più discussi: BM ON A2/ LE PAGELLE DI AVELLINO - FORTITUDO: Francis e Lewis trascinano Avellino, Moretti e Perkovic non bastano alla Fortitudo, si va a gara 4 - di Pietro Luigi D'Amico; Le pagelle (a caldo) di SPAL-Faenza 2-0; La Fortitudo stringe i denti nel finale e porta a casa una soffertissima gara 2: le pagelle; Under 18 | Genoa supera 5-0 il Sassuolo e allunga a +7 in zona playoff. ? Ecco le pagelle del nostro Direttore #fiorentina #genoa x.com Le pagelle. Della Rosa risponde presenteMoretti, fisicità e grinta. Perkovic deve fare meglio. Anumba bene, ma troppi falli. Sarto colpisce da tre. msn.com Le pagelle. Anumba, l’unico a salvarsi davveroFantinelli 4,5 (in 26’ 0/2 da tre, 1/2 ai liberi, 3 rimbalzi, 3 perse, 4 assist). Due rapidi falli commessi in avvio, ma coach Caja è costretto a tenerlo a lungo in campo visto che gli esterni della ... ilrestodelcarlino.it