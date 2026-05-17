Il Serale di Amici 25 si è concluso il 17 maggio 2026 a Roma, con sei concorrenti in gara. Durante la puntata sono stati assegnati i voti finali, che hanno determinato le posizioni di ciascun partecipante. Tra i protagonisti, Lorenzo ha consolidato la sua identità artistica, Alessio si è distinto per la carica energetica, mentre Emiliano è stato riconosciuto come un talento notevole. La serata ha visto anche esibizioni e momenti di confronto tra i ragazzi.

Roma, 17 maggio 2026 - Il Serale di Amici 25 è giunto al termine. Sei concorrenti hanno preso parte alla finale di domenica 17 maggio – l’ultimo atto del talent show di Maria De Filippi non si è svolto sabato 16 per evitare la concomitanza con la finale dell’Eurovision Song Contest 2026 di Vienna -: i cantanti Angie, Elena e Lorenzo e i ballerini Nicola, Emiliano e Alessio. Ecco le pagelle della finale di Amici 25. Nicola: voto Gioia. Vederlo danzare ti fa venire voglia di infilare le scarpette e ballare. Poi però capisci che, a differenza sua, tu sembri un paracarro appena provi anche soltanto a muovere due passi e lasci perdere. Ma rimani incantato a guardare Nicola che vola. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pagelle finale Amici 2026: Lorenzo adesso ha un’identità, Alessio energia pura, Emiliano è un fenomeno

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Amici 25 - Lorenzo - Incoscienti giovani

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