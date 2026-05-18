Le pagelle del weekend estero | Bruno Fernandes 9 il re dei sottovalutati Zero agli ultras di Nizza e Nantes
Nel corso del weekend sono arrivate diverse notizie dal mondo del calcio internazionale. Bruno Fernandes si è distinto con un voto di 9, diventando il protagonista tra i sottovalutati. Nel frattempo, le tifoserie di Nizza e Nantes sono state coinvolte in episodi di tensione senza che siano stati assegnati punti o sanzioni. In campo, l’ex interista Eriksen ha giocato con il Wolfsburg, mentre Coppola e Koleosho hanno vinto contro il Psg. Il Liverpool ha ottenuto un risultato positivo in una delle partite disputate.
I nostri voti agli uomini, alle squadre e alle situazioni dell'ultimo fine settimana in Inghilterra, Germania, Francia e Spagna. Il capitano dello United festeggia il record di assist in una singola stagione nella storia della Premier, 20 come solo Thierry Henry e Kevin De Bruyne erano riusciti a fare. Ha già vinto il prestigioso premio dei giornalisti come giocatore dell'anno, è in lizza anche per quello della Premier perché con i suoi assist ha riportato lo United in Champions. Chapeau a uno dei giocatori più creativi, e probabilmente più sottovalutati, visti nel campionato inglese negli ultimi anni. Il 4-2 di autorità al Liverpool ha significato Champions League. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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