Le pagelle del weekend estero | Bruno Fernandes 9 il re dei sottovalutati Zero agli ultras di Nizza e Nantes

Nel corso del weekend sono arrivate diverse notizie dal mondo del calcio internazionale. Bruno Fernandes si è distinto con un voto di 9, diventando il protagonista tra i sottovalutati. Nel frattempo, le tifoserie di Nizza e Nantes sono state coinvolte in episodi di tensione senza che siano stati assegnati punti o sanzioni. In campo, l’ex interista Eriksen ha giocato con il Wolfsburg, mentre Coppola e Koleosho hanno vinto contro il Psg. Il Liverpool ha ottenuto un risultato positivo in una delle partite disputate.

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