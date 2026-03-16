Le pagelle del weekend estero | Oui c' est Coppola da 8 Blessin 4,5 | se il St Pauli non combatte

Nel weekend sono stati pubblicati i voti di diversi campionati europei, con alcune valutazioni sorprendenti. Il portiere del St Pauli ha ricevuto un 4,5, mentre un altro giocatore si è distinto con un 8. La Premier League, la Liga e la Bundesliga hanno visto risultati e prestazioni che hanno attirato l’attenzione, con commenti sui punti deboli e quelli più brillanti delle squadre coinvolte.

Ecco i promossi e bocciati dei maggiori campionati esteri nel fine settimana. Altra partita da titolare, altra prestazione autorevole. L'italiano si conferma come uno degli acquisti più azzeccati di gennaio, come certifica anche il pari di Strasburgo (0-0) frutto dei suoi interventi sempre puntuali e decisivi. Il tutto accompagnato dal suo impeccabile francese, imparato in poche settimane. Gol e assist in punta, al posto di Giroud. Forse sta sbocciando il talento del 21enne spesso criticato per i vuoi improvvisi. Il belga ha garantito i tre punti a Rennes (1-2) e acquisisce sempre più valore anche in prospettiva di mercato. Il suo Lione non vince più, da quasi un mese, ma almeno non crolla: tre pareggi nelle ultime tre uscite. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Le pagelle del weekend estero: Oui c'est Coppola, da 8. Blessin 4,5: se il St Pauli non combatte... Articoli correlati Le pagelle del weekend estero: Muriqi 8, il pirata affonda il Bilbao. Allarme City, difesa da 4:Ecco i promossi e bocciati del weekend appena concluso nei principali campionati esteri. Leggi anche: Le pagelle del weekend estero: Hoeness nella storia dello Stoccarda, 8. Sprofondo Spurs, 4