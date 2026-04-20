Le pagelle del weekend estero | Chelsea alla deriva 4 Immobile capitano da 8

Nel corso del weekend sono state disputate diverse partite di calcio nei principali campionati europei, tra cui la Premier League, la Bundesliga e la Ligue 1. Tra i risultati più significativi, il Chelsea ha ottenuto una valutazione di 4, mentre il capitano dell'Italia ha ricevuto un voto di 8. Le partite hanno visto protagonisti vari giocatori, con alcune prestazioni che si sono distinte positivamente e altre che hanno deluso le aspettative.

Ecco i promossi e bocciati dei maggiori campionati esteri nel fine settimana. Il Pfc dei miliardari Arnault ha conquistato la salvezza, prima tappa dell'ambizioso progetto di espansione verso l'Europa, con Immobile capitano nel primo tempo, e Coppola nel secondo, quando l'attaccante, autore di due assist, ha ceduto il posto. Sul 3-1 a Metz c'è anche il contributo dell'azzurrino Koleosho: suo il calcio di punizione che porta al raddoppio. Un gol a testa e il Lione ha sbancato il Psg campione d'Europa (1-2), portandosi al terzo posto. Fonseca ha ritrovato il filo dopo oltre un mese e mezzo di alti e bassi. E il ritorno in Champions adesso è un obiettivo reale e indispensabile per i conti disastrati del club.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Le pagelle del weekend estero: Chelsea alla deriva (4). Immobile capitano da 8 Notizie correlate Le pagelle del weekend estero: Balogun, capolavoro da 8. Liverpool 4, come gli schiaffi presi all'EtihadDalla crisi senza fine del Siviglia alla tripletta di Haaland che ha travolto il Liverpool. Leggi anche: Le pagelle del weekend estero: Oui c'est Coppola, da 8. Blessin 4,5: se il St Pauli non combatte... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Le pagelle del weekend estero: con Immobile gol e assist (8), l'Arsenal si autosabota (4); Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky. Le pagelle del weekend estero: Chelsea alla deriva (4). Immobile capitano da 8Bundesliga, Ligue 1 e Premier League: ecco i top e i flop dell'ultimo fine settimana nei campionati esteri ... msn.com Le pagelle del weekend estero: con Immobile gol e assist (8), l'Arsenal si autosabota (4)Promossi e bocciati dei principali campionati esteri ... msn.com Diego Simone ne zabi na farko da Chelsea ke so a matsayin kocinta, bayan da suka fara shirin raba gari da Rosenior, zata dauke shi daga ukubar da yake ciki a tsakanin Barca da Madrid. Fagen wasannin kwallon kafa - facebook.com facebook Pulisic, ancora una partita senza gol: siamo a 15 consecutive. Vicino il record negativo del Chelsea x.com