Le pagelle Risaliti e Polvani vere barriere Lattarulo inesauribile ok Verde

Nella partita, i portieri delle due squadre si sono distinti per interventi e affidabilità. Risaliti e Polvani hanno rappresentato le principali resistenze difensive, impedendo avanzate avversarie. Lattarulo ha mostrato una buona continuità di rendimento, mentre Verde ha ricevuto un giudizio positivo. Tra i difensori, Furghieri ha ricevuto un voto di 6,5 per aver gestito con precisione le occasioni di cross degli avversari, senza compiere interventi particolarmente spettacolari.

Furghieri 6,5: sollecitato immediatamente dagli avversari con un paio di cross velenosi. Non compie chissà quali parate, ma è sempre preciso. Berizzi 6: un intervento importante nel primo tempo e la solita attenzione. Esce per infortunio. (Dal 42’ Santarelli 6). Risaliti 6,5: con Polvani cancella gli attaccanti avversari. Polvani 7: l’ennesima prestazione autorevole di una stagione da incorniciare. Cesari 7: segna il primo gol con la maglia biancazzurra. Più che meritato per la generosità. (Dal 71’ Limberti 6: venti minuti di sacrificio per aiutare la squadra a conservare il vantaggio). Greselin 6,5: subito un gran bel lancio per Verde. La mira al momento di calciare stavolta non lo assiste, ma la prestazione resta più che positiva.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Risaliti e Polvani vere barriere. Lattarulo inesauribile, ok Verde Notizie correlate Leggi anche: Pagelle. Verde domina, Greselin prezioso. Lattarulo e Rossetti tanta qualità Pagelle Como Inter: Thuram e Dumfries straripanti, Barella inesauribile ma la difesa balla troppodi Giuseppe ColicchiaPagelle Como Inter: i nostri voti ai protagonisti in campo al Sinigaglia, sfida valevole per la 32^ giornata di Serie A 2025/26... Panoramica sull’argomento Si parla di: Greselin con l'eurogol, Polvani e Zanon con la solita grande partita. Le pagelle di Trestina-Prato; Cesari alla prima gioia! Lattarulo e Fiorini con le chiavi del centrocampo, le pagelle.