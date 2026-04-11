Il Prato si prepara a tornare in campo dopo dieci giorni dalla vittoria contro il Seravezza Pozzi. La squadra ha lavorato negli ultimi giorni, con particolare attenzione al centrocampo, che sembra aver trovato buona forma in vista della prossima partita. I giocatori sono stati convocati e si allenano con regolarità, mentre lo staff tecnico valuta le ultime strategie da adottare per affrontare la sfida imminente.

E’ quasi tutto pronto per il ritorno in campo del Prato, a distanza di dieci giorni dal successo interno con il Seravezza Pozzi. Oggi classica rifinitura allo stadio Lungobisenzio per la compagine allenata da Alessandro Dal Canto, che dovrà sciogliere gli ultimi dubbi di formazione in vista dell’incontro di domani (calcio d’avvio alle 15, diretta su Tv Prato) contro il Foligno. Da capire soprattutto le condizioni degli acciaccati: Mencagli è completamente recuperato, mentre hanno continuato a svolgere lavoro differenziato Gioè, Zanon e Cela. Nella conferenza stampa odierna, Giuliano Lamma (che sostituirà in panchina lo squalificato mister Dal Canto anche nelle prossime due partite), farà chiarezza sulla situazione dell’infermeria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Greselin, Fiorini e Lattarulo. Il centrocampo gira bene

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Il maestro FELICE REGGIO Wiht Max Gallo Hammond Jazz Trio Feat. Mirella Gallo * Chega de Saudade * Felice Reggio - Tromba Mirella Gallo -Voce Yazan Greselin -Hammond Nicola Stranieri - Batteria Max Gallo - Chitarra Consig - facebook.com facebook