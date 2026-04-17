A pochi anni dalle prossime Elezioni Politiche, Mediaset sta pianificando interventi sulla rete 4, che si trova al centro di alcune contestazioni. La questione riguarda il ruolo della rete nel panorama mediatico e le sue scelte di programmazione, che sono state oggetto di attenzione. La questione si intreccia con le mosse della concorrenza, in particolare di una delle principali emittenti pubbliche, che ha adottato strategie diverse per affrontare i cambiamenti del settore.

Grandi manovre a Mediaset in vista delle Elezioni Politiche 2027. C’è un problema che si chiama Rete 4, ma non solo, ovvero un megafono sì ma del partito sbagliato. Se la fortuna politica di Forza Italia per un ventennio ha fatto rima con Canale 5, Italia 1 e Rete 4 che tra telegiornali, talk show e l’endorsement di molti volti dello spettacolo – ricordiamo nel 1994 gli inviti a votare Silvio Berlusconi fatti da Mike Bongiorno e Raimondo Vianello nei rispettivi programmi, per citare due tra i più seguiti all’epoca – ora qualcosa non va. Prima la Lega, poi sostituita da Fratelli d’Italia, sono diventanti il centro della coalizione e dei dibattiti sulle reti Mediaset.🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - MEDIASET VUOLE BONIFICARE RETE 4: DUE VOLTI NEL MIRINO, LE MOSSE DELLA RAI

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