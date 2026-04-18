Il Napoli sta già pianificando la prossima stagione | le mosse nel mirino

Il club sta lavorando per definire le strategie di mercato per la prossima stagione. Tra le questioni più seguite c’è quella relativa a un centrocampista che, dopo un prestito in Germania, è rientrato nell’estate 2025. Le decisioni riguardano sia eventuali rinnovi sia possibili cessioni, nel tentativo di rafforzare la rosa in vista delle competizioni future. La squadra si concentra sulle operazioni da portare avanti in modo da consolidare la rosa attuale.

Il Napoli guarda avanti e pianifica le prossime mosse di mercato con attenzione. Tra le questioni principali c’è quella legata a Elmas, rientrato dal prestito al Lipsia nell’estate 2025. Il club partenopeo ha un diritto di riscatto fissato tra i 16 e i 17 milioni, ma la decisione definitiva non è ancora stata presa. Il centrocampista ha dimostrato grande duttilità, riuscendo a ricoprire più ruoli durante la stagione. Tuttavia, la sua mancanza di continuità nelle prestazioni lascia aperti alcuni dubbi. La dirigenza azzurra continuerà a valutarlo fino all’ultimo prima di scegliere se puntare su di lui o lasciarlo partire. Nel frattempo, restano altre situazioni delicate da risolvere.🔗 Leggi su Dailynews24.it

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