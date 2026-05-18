Bastardi cristiani di m… voi e il vostro Gesù Cristo in croce lo brucio Voglio lavorare | le email choc di Salim all’università nel 2021

Nel 2021, un individuo ha inviato email minacciose all’università, contenenti insulti rivolti ai cristiani e al simbolo della croce, con frasi come “lo brucio”. Le comunicazioni sono state rese note oggi e risalgono a un episodio che ha attirato l’attenzione delle autorità. La stessa persona si è anche lamentata di voler lavorare, senza fare riferimenti diretti a motivazioni specifiche. L’indagine riguarda le comunicazioni inviate da quell’individuo, senza ulteriori dettagli su eventuali sviluppi successivi.

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