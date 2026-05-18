Bastardi cristiani di m… voi e il vostro Gesù Cristo in croce lo brucio Voglio lavorare | le email choc di Salim all’università nel 2021
Nel 2021, un individuo ha inviato email minacciose all’università, contenenti insulti rivolti ai cristiani e al simbolo della croce, con frasi come “lo brucio”. Le comunicazioni sono state rese note oggi e risalgono a un episodio che ha attirato l’attenzione delle autorità. La stessa persona si è anche lamentata di voler lavorare, senza fare riferimenti diretti a motivazioni specifiche. L’indagine riguarda le comunicazioni inviate da quell’individuo, senza ulteriori dettagli su eventuali sviluppi successivi.
Modena, 18 maggio 2026 - ‘ Bastardi cristiani di m. voi e il vostro Gesù Cristo in Croce, lo brucio’. Diceva il testo della richiesta. E ancora: “Dovete farmi lavorare come impiegato, non come magazziniere. E qua a Modena. Voglio lavorare". E’ questo l’agghiacciante testo di 4 email che Salim El Koudri – il 31enne che sabato 16 maggio ha investito 14 persone (video) in centro a Modena ferendone 8 –, scrisse nel 2021 e inviò ad Unimore. Una missiva in cui emergeva tutto Il suo odio, il suo rancore per un lavoro che non trovava. O meglio: quel lavoro che avrebbe voluto svolgere, da impiegato ma che non riusciva ad ottenere. Dopo 10 minuti aveva poi inviato un altro breve testo per scusarsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
El Koudri e le mail choc all'università: «Cristiani di m... Brucio voi e il vostro Gesù Cristo»
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“Bastardi cristiani di m… voi e il vostro Gesù Cristo in croce, lo brucio. Voglio lavorare”: l’email choc di Salim all’università nel 2021Modena, 18 maggio 2026 - ‘Bastardi cristiani di m… voi e il vostro Gesù Cristo in Croce, lo brucio’.
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