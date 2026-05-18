Le E-Bike illegali uccidono | cento morti in quattro anni

Da gazzetta.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi quattro anni, si sono registrati almeno cento decessi legati all’uso di e-bike illegali negli Stati Uniti. Queste biciclette elettriche, spesso modificate o acquistate senza rispettare le normative, vengono utilizzate per aggirare i limiti di velocità e le restrizioni di sicurezza. Le autorità hanno lanciato segnali di allarme, sottolineando come il fenomeno aumenti il rischio di incidenti gravi tra i ciclisti coinvolti. La questione ha suscitato attenzione tra le forze di polizia e le agenzie di sicurezza stradale.

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Negli Stati Uniti, il colosso dell'e-commerce Amazon sta rendendo sempre più difficile l'acquisto di determinate biciclette elettriche sul proprio negozio. La motivazione alla base di questa netta presa di posizione è semplice: molti dei modelli messi in vendita sulla piattaforma non sono conformi alle stringenti normative americane e, in diversi casi, si rivelano essere delle vere e proprie motociclette elettriche ad alte prestazioni mascherate da e-bike. Questa ambiguità commerciale sta avendo risvolti pesanti e drammatici sulla sicurezza stradale. Spesso, infatti, mezzi estremamente potenti finiscono nelle mani di minorenni privi di patente e della necessaria esperienza di guida. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Le E-Bike illegali uccidono: cento morti in quattro anni
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