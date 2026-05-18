Le E-Bike illegali uccidono | cento morti in quattro anni

Negli ultimi quattro anni, si sono registrati almeno cento decessi legati all’uso di e-bike illegali negli Stati Uniti. Queste biciclette elettriche, spesso modificate o acquistate senza rispettare le normative, vengono utilizzate per aggirare i limiti di velocità e le restrizioni di sicurezza. Le autorità hanno lanciato segnali di allarme, sottolineando come il fenomeno aumenti il rischio di incidenti gravi tra i ciclisti coinvolti. La questione ha suscitato attenzione tra le forze di polizia e le agenzie di sicurezza stradale.

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Negli Stati Uniti, il colosso dell'e-commerce Amazon sta rendendo sempre più difficile l'acquisto di determinate biciclette elettriche sul proprio negozio. La motivazione alla base di questa netta presa di posizione è semplice: molti dei modelli messi in vendita sulla piattaforma non sono conformi alle stringenti normative americane e, in diversi casi, si rivelano essere delle vere e proprie motociclette elettriche ad alte prestazioni mascherate da e-bike. Questa ambiguità commerciale sta avendo risvolti pesanti e drammatici sulla sicurezza stradale. Spesso, infatti, mezzi estremamente potenti finiscono nelle mani di minorenni privi di patente e della necessaria esperienza di guida. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Le E-Bike illegali uccidono: cento morti in quattro anni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video B s nhc, k hèn có Thn Bin chng lng! Anh ni gin, tt c phi qu ly xin tha! Sullo stesso argomento Cento cani per cento scrittori: quando le muse hanno quattro zampePuò un saggio essere ispirato da uno scondinzolio di gioia senza fine? Accade nel libro di Felice Modica, autore e protagonista di un coro... Agli enti sociali le cento bici del bike sharingAssegnate le 100 bici del servizio di bike sharing La BiGi, le storiche bici bianche e rosse che hanno circolato sulle strade cittadine di Bergamo... È solo la California ad avere takeover illegali... reddit Bravo lo stesso Charles @Charles_Leclerc non e semplice tenersi dietro 30 cavalli illegali per metà gara, nonostante l'errore finale che ci può stare hai fatto una gran gara, forza Ferrari, sempre. #MiamiGP #F1 #Ferrari #EssereFerrari #Charles16 #Ferrari x.com Ecco le e-bike con il motore potenziato illegalmente: maxi sequestro a VeronaEcco le e-bike con il motore potenziato illegalmente: maxi sequestro a Verona Militari della Guardia di Finanza e agenti della Polizia Locale hanno sequestrato a Verona 295 biciclette elettriche a ... rainews.it Napoli, e-bike illegali: bici elettriche che diventano scooterI carabinieri del comando provinciale di Napoli da tempo effettuano controlli quotidiani su motorini elettrici ed e-bike. Dal Vomero a Castellammare, passando per Ischia e Sorrento. Questa volta il ... ilmattino.it