Cento cani per cento scrittori | quando le muse hanno quattro zampe

Nel suo nuovo libro, l'autore racconta di come i cani possano influenzare il processo creativo degli scrittori, portando alla luce storie di animali che spesso condividono le pagine più intense e genuine. Il testo si concentra su esperienze e incontri con cani, descrivendo come le loro reazioni e comportamenti abbiano ispirato passaggi e riflessioni nel percorso di scrittura. L'autore si presenta come protagonista di un racconto che alterna momenti di vita reale a aneddoti legati ai quattro zampe.

Può un saggio essere ispirato da uno scondinzolio di gioia senza fine? Accade nel libro di Felice Modica, autore e protagonista di un coro emozionante, colmo di latrati e uggiolii, vicende di creature a quattro zampe spesso più meritevoli degli umani. Modica attraversa con loro la storia nei secoli e il privato di ciascuno di noi. Titolo: Cave canem! Il cane in cento scrittori (Olioofficina, euro 22, pag. 300), che richiama il celeberrimo mosaico di Pompei con il cane al guinzaglio pronto a balzare contro gli intrusi ma anche disposto a mutare l’atteggiamento aggressivo in un’accoglienza festosa verso coloro che si dimostrano amici. Questo libro è un viaggio che trasmette un’informazione canina globale, dall’introspezione psicologica al profilo sociale, alla collocazione storica. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Cento cani per cento scrittori: quando le muse hanno quattro zampe Leggi anche: Popstar a quattro zampe: da Lady Gaga agli Imagine Dragons, quando i cani ululano a ritmo di musica Leggi anche: Referendum: si vota dalle 7 alle 15, poi lo scrutinio Ieri affluenza al 46,07 per cento in Italia, al 39 per cento in Puglia e al 39,88 per cento in Basilicata Argomenti più discussi: Grandi carnivori, cani da guardiania sempre più diffusi in provincia: oltre 100 quelli finanziati e 37 gli allevatori certificati per la loro gestione; Più fondi per i cani da protezione, meno spazio per i lupi; Rinnovabili ancora in crescita: nel 2025 sono aumentate di oltre il 15 per cento; Medicine, l'Europa è autosufficiente? Arriva dall'Asia il 74 per cento delle medicine che ci curano. Luca Barbarossa in Cento storie per cento canzoni all'Auditorium Parco della MusicaIl fortunato libro di Luca Barbarossa diventa un tour teatrale, tra concerto e racconto e arriva all'Auditorium Parco della Musica il 27 dicembre. Le canzoni ascoltate, cantate, suonate, raccontate: ... romatoday.it U RUSS (trad.il Rosso) è un gatto appartenente alla colonia di Franco dei cento cani (in tanti al quartiere san paolo lo conoscete così) che è ormai avanti con gli anni e che ha come mezzo di trasporto un motorino perciò non tutti i giorni può andare a cibare le - facebook.com facebook