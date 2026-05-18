le cose non dette su sky il film con stefano accorsi e miriam leone

Su Sky è disponibile il film che vede protagonisti Stefano Accorsi e Miriam Leone, in cui si affrontano le tensioni e le emozioni legate alle verità non espresse. La narrazione si concentra sui momenti di silenzio e sulle parole non dette tra i personaggi, evidenziando come questi elementi influenzino le relazioni e le scelte di vita. Gabriele Muccino dirige un’opera che mette in luce i conflitti interiori e le dinamiche familiari, senza ricorrere a artifici narrativi o a interpretazioni soggettive.

Sbarca su Sky Le cose non dette, il film del 2026 diretto da Gabriele Muccino con Stefano Accorsi e Miriam Leone. Una storia di amori incrinati, lunghi silenzi e verità graffianti. Tratto dal romanzo Siracusa di Delia Ephron e scritto dallo stesso Muccino con Ephron, il film racconta le vicende di Carlo ed Elisa, una coppia brillante e apparentemente solida, alle prese con un viaggio in Marocco che fa saltare ogni argine. Disponibile da sabato 16 maggio on demand su Sky e in streaming su NOW, va in onda lunedì 18 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Uno. Leggi anche: 10 film da non perdere a maggio 2026: Non è un paese per single, La Grazia, The Running Man Carlo ed Elisa formano una coppia colta e realizzata che vive una vita apparentemente piena nel centro di Roma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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