Le cose non dette su Sky Cinema e NOW | il film di Muccino in prima TV

Le cose non dette arriva su Sky Cinema e NOW: il nuovo intenso film di Gabriele Muccino con Stefano Accorsi e Miriam Leone in prima TV. Ci sono verità che scegliamo di non dire. E altre che, prima o poi, trovano il modo di venire a galla. Arriva su Sky Cinema in prima TV LE COSE NON DETTE, il nuovo film diretto da Gabriele Muccino, uno dei maggiori successi della stagione cinematografica con quasi 7 milioni di euro al botteghino, con un cast corale guidato da Stefano Accorsi e Miriam Leone. Il film sarà disponibile on demand su Sky Cinema e in streaming su NOW da sabato 16 maggio, e arriverà in prima serata lunedì 18 maggio alle 21:15 su Sky Cinema Uno. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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Le Cose non dette - Incontro stampa con Gabriele Muccino, Miriam Leone, Stefano Accorsi ed il cast

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