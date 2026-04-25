Miriam Leone e Stefano Accorsi in Amata | su Sky e NOW il film sulla maternità

In prima TV il racconto intenso sulla maternità tra scelte difficili e legami profondi, disponibile anche in 4K on demand. Su Sky Cinema arriva in prima TV AMATA, emozionante film sull’amore incondizionato con Miriam Leone, Stefano Accorsi e Tecla Insolia, che esordirà sabato 25 aprile alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K. Presentato nella sezione "Notti Veneziane" delle Giornate degli Autori durante l'82ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, AMATA è una riflessione profonda sul tema complesso della maternità visto da due prospettive differenti, incarnate da Miriam Leone, in coppia con Stefano Accorsi, e Tecla Insolia.🔗 Leggi su Digital-news.it

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Dal 5 marzo al cinema il film di Stefano Mordini con Matilda De Angelis e Stefano Accorsi in un dramma psicologico pieno di ambiguitàLa lezione, diretto da Stefano Mordini e presentato alla recente edizione della Festa del Cinema di Roma, è un film che farà discutere.

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Amata, il film con Miriam Leone e Stefano Accorsi da stasera in prima tv su Sky e NOWLeggi su Sky TG24 l'articolo Amata, il film con Miriam Leone e Stefano Accorsi da stasera in prima tv su Sky e NOW ... tg24.sky.it

Dove vedere Amata? Trama e location del film con Miriam Leone e Stefano AccorsiScopri dove vedere in tv e in streaming Amata: tutti i dettagli su trama, cast e location del film drammatico con Miriam Leone, Stefano Accorsi e Tecla Insolia. tag24.it

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