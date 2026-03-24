Si annuncia una serata straordinaria quella di domani (ore 21.15) al Cinema Gabbiano di Senigallia. Ospite d’eccezione sarà infatti uno dei più apprezzati registi italiani, Gabriele Muccino, il quale sarà in sala per presentare il suo ultimo film ‘ Le cose non dette ’. La pellicola, che da qualche settimana sta riscuotendo ampio successo tra pubblico e critica, è un melodramma intenso che riprende i temi cari al regista romano: le relazioni complicate, i tradimenti, i segreti che corrodono i rapporti, l’incapacità degli adulti di comunicare davvero. Tratto dal romanzo "Siracusa" di Delia Ephron e ambientato per la maggior parte a Tangeri, in Marocco, il film registra le ottime prove attoriali di Stefano Accorsi e Miriam Leone, Claudio Santamaria e Carolina Crescentini, ma anche delle giovani Beatrice Savignani e Margherita Pantaleo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Le cose non dette", Muccino arriva in sala al cinema Gabbiano

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Gabriele Muccino ospite al Cinema Gabbiano di Senigallia per presentare il suo nuovo film "Le cose non dette" x.com