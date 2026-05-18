Le cose da sapere sulla nuova epidemia di ebola

Da ilpost.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella Repubblica Democratica del Congo si segnalano circa 250 casi sospetti di Ebola, secondo le ultime stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Finora sono stati confermati alcuni decessi collegati a questa epidemia, mentre altre diagnosi sono ancora in fase di verifica. Le autorità sanitarie locali stanno monitorando attentamente la situazione e hanno avviato misure di contenimento, come l'isolamento dei pazienti e la sorveglianza delle aree più colpite. La diffusione del virus ha portato a un aumento delle precauzioni nelle zone interessate.

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Nel fine settimana l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha definito l’epidemia di ebola nella Repubblica Democratica del Congo (RDC) e in Uganda un’emergenza sanitaria di rilevanza internazionale. L’OMS ha spiegato che attualmente non c’è il rischio di una pandemia, ma la situazione richiede comunque un coordinamento internazionale urgente per ridurre i rischi di una diffusione in altri paesi dell’Africa e nel resto del mondo. Nella provincia di Ituri sono state finora registrate almeno 80 morti sospette e nel complesso sono ristati segnalati 246 casi sospetti della malattia, in tre zone sanitarie. I casi confermati in laboratorio per ora sono otto, a causa delle difficoltà nel prelevare campioni e testarli nelle zone rurali del paese. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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