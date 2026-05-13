Perché l'amicizia sta sostituendo la vita di coppia | stabilità e comprensione senza dinamiche di possesso

Negli ultimi tempi si nota un cambiamento nel modo in cui le persone vivono le relazioni. Sempre più individui dedicano tempo e attenzione alle amicizie, trovando in esse stabilità e comprensione. Questa tendenza sembra sostituire in parte il legame di coppia, che spesso viene vissuto come più complesso e meno stabile. La ricerca di rapporti più semplici e meno condizionati si riflette in comportamenti che privilegiano le amicizie rispetto alle relazioni sentimentali.

In un mondo che corre e in cui le relazioni stanno diventando troppo superficiali, sempre più persone stanno investendo la loro quotidianità ed emotività nelle amicizie. Questo non significa che la coppia non esista più, ma che forse ha finalmente perso il ruolo centrale che la società le aveva da tempo affibbiato.🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Eventi aziendali e smart working: perché il noleggio di computer sta sostituendo l’acquisto tradizionaleIn un centro congressi, la mattina di apertura di un forum professionale, tutto deve funzionare.

Juli: «L'amicizia è la cosa più importante della vita. Con Olly siamo quasi una coppia di fatto. Devo molto anche a lui se ora esco con un disco tutto mio»Questo articolo è pubblicato sul numero 16 di Vanity Fair in edicola fino al 14 aprile 2026.

La ragazza migliore/amica se n'è andata e voglio riparare almeno la nostra amicizia reddit

Comma22 (@luigiluccarini) / Posts / X x.com

L'amicizia (tra maschi) è in crisi? Colpa anche delle amicizie socialMa le amicizie tra maschi? Funzionano ancora? Potrei chiamare qualche amico e chiederglielo. Ma gli amici maschi, tra loro, non fanno così. Non parlano, e non scrivono romanzi sulle cose di cui ... corriere.it

Amicizia tossica (o disfunzionale): segnali, frasi tipiche e come prendere le distanzeDalle frasi manipolative alla mancanza di reciprocità: guida completa per riconoscere e gestire un’amicizia tossica ... ok-salute.it