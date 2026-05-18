Le Ali del Brujo per la prima volta in assoluto in Friuli Venezia Giulia

Il 21 giugno, nel Friuli Venezia Giulia, si svolgerà per la prima volta l’evento delle Ali del Brujo. L’organizzazione è riuscita a mettere insieme quattro figure di spicco, note nel loro settore e seguite da un vasto pubblico. L’appuntamento rappresenta un’occasione unica, considerando che si tratta di una prima assoluta in questa regione. La manifestazione si terrà in una location ancora da definire, coinvolgendo pubblico e appassionati provenienti da diverse zone.

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