In Italia non esistono Pronto Soccorso veterinari pubblici | la proposta del Friuli Venezia Giulia può cambiare le cose

In Italia attualmente non ci sono Pronto soccorso veterinari pubblici presenti sul territorio. Recentemente, in Friuli Venezia Giulia, è stata avanzata una proposta di legge che mira a creare un servizio di pronto soccorso veterinario pubblico a livello regionale. La proposta si propone di introdurre strutture dedicate per l'assistenza immediata agli animali in situazioni di emergenza.

In Friuli Venezia Giulia è stata presentata una proposta di legge per l'istituzione di un Pronto soccorso pubblico veterinario regionale. Nel nostro Paese non ci sono strutture di questo tipo, a Roma si sta lavorando per l'ospedale veterinario. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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