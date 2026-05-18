Elon Musk perde la causa contro OpenAI | respinte le accuse nessun risarcimento miliardario

Da today.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tribunale federale di Oakland ha respinto le accuse mosse da Elon Musk contro OpenAI, l’azienda responsabile di ChatGPT. La giuria ha stabilito che le principali contestazioni rivolte al presidente, ai dirigenti e alla società sono state presentate oltre il termine previsto. Musk aveva intentato una causa legale chiedendo un risarcimento di miliardi di dollari, ma la richiesta è stata rigettata. Nessun risarcimento è stato accordato e la causa si è conclusa senza ulteriori conseguenze legali.

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Elon Musk perde la battaglia legale contro OpenAI, l'azienda che ha ideato ChatGPT. Una giuria del tribunale federale di Oakland ha stabilito che le principali accuse mosse dal miliardario contro Sam Altman, il presidente Greg Brockman, la fondazione OpenAI e Microsoft sono state presentate oltre. 🔗 Leggi su Today.it

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