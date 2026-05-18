Elon Musk perde la causa contro OpenAI | respinte le accuse nessun risarcimento miliardario
Un tribunale federale di Oakland ha respinto le accuse mosse da Elon Musk contro OpenAI, l’azienda responsabile di ChatGPT. La giuria ha stabilito che le principali contestazioni rivolte al presidente, ai dirigenti e alla società sono state presentate oltre il termine previsto. Musk aveva intentato una causa legale chiedendo un risarcimento di miliardi di dollari, ma la richiesta è stata rigettata. Nessun risarcimento è stato accordato e la causa si è conclusa senza ulteriori conseguenze legali.
Elon Musk perde la battaglia legale contro OpenAI, l'azienda che ha ideato ChatGPT. Una giuria del tribunale federale di Oakland ha stabilito che le principali accuse mosse dal miliardario contro Sam Altman, il presidente Greg Brockman, la fondazione OpenAI e Microsoft sono state presentate oltre. 🔗 Leggi su Today.it
Elon Musk testifies in OpenAI trial accusing company of abandoning nonprofit mission
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Elon Musk perde la sua causa contro Sam Altman sul futuro di OpenAi. #ANSA x.com
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