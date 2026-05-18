Elon Musk perde la causa contro OpenAI | respinte le accuse nessun risarcimento miliardario

Un tribunale federale di Oakland ha respinto le accuse mosse da Elon Musk contro OpenAI, l’azienda responsabile di ChatGPT. La giuria ha stabilito che le principali contestazioni rivolte al presidente, ai dirigenti e alla società sono state presentate oltre il termine previsto. Musk aveva intentato una causa legale chiedendo un risarcimento di miliardi di dollari, ma la richiesta è stata rigettata. Nessun risarcimento è stato accordato e la causa si è conclusa senza ulteriori conseguenze legali.

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